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Sivas'a 200 milyon liralık 'lojistik merkezi' kuruluyor

TÜRKİYE'nin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas'a, lojistik merkezi kuruluyor.

Sivas'a 200 milyon liralık 'lojistik merkezi' kuruluyor
23.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:37

TÜRKİYE'nin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas'a, lojistik merkezi kuruluyor. Altyapı inşası başlayan lojistik merkezi, Ulaş Kovalı mevkisine Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hemen yanında yer alacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, TCDD İşletmesi 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey, Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Mustafa Horuz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindekiler, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'a değer katacak büyük projelerden birinin de lojistik merkez olduğunu belirterek, "Buranın çok uzun bir hikayesi vardı. Sayın İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Binali Yıldırım Bey'in bakanlık döneminde buraya çok özel önem verildi. Türkiye'de az sayıda ve devamlılık konusunda tek olan lojistik merkezlerden birisi ve ihalesi yapıldı. Bu sene onaylandı ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Demirağ, Sivas'a marka katacak. Demirağ OSB'den 124 parselin olması, özellikle ağır sanayiye yönelik olması, demiryolları hattı içinden geçmesi açısından lojistik merkezi, buraya çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Ürettiğimiz ürünleri buradaki imalatların çok kısa zaman içerisinde demiryolu üzerinden çok rahat bir şekilde limanlara, büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda lojistik merkezi çok önemli bir misyon üstlenecek ve önemli bir fonksiyonu var. İhale bedeli şu anki güncel fiyatıyla 158 milyon. KDV ile birlikte neredeyse 200 milyon TL'lik bir yatırım. Hem ekonomik anlamda bir hareketlilik kazandıracak hem de Sivas'a bir imaj bir değer katmış olacak" dedi.

'SİVAS, TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ BİR İL OLACAK'Projenin hazırlanmasında büyük bir emek ve gayret olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Yoğun bir hareketlilik var sahada. 2021 yılında bu proje bitirilecek. 2021 yılında Demirağ OSB'yle aynı anda bitmesi, iki projenin birbiriyle entegre olması anlamına da gelmektedir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sivas bir cazibe merkezi haline gelecek. YHT, demiryolu hatları, Kalın-Samsun hattının yenilenmesi, lojistik köy, Demirağ OSB, 1'inci OSB derken Sivas, üretimde, istihdamda Türkiye'nin gözbebeği bir il olacak. Büyük emeğin, gayretin, el birliğinin, güç birliğinin ürünü. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Taşımacılık AŞ, TCDD Genel Müdürlüğümüze ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve bu projeyi bizzat talimatlandırarak yapımına başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Sivas'ın üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "OSB'yi ve lojistik merkezi projesini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, Sivas'ın önümüzdeki süreçte ciddi manada bir üretim merkezi ve istihdam kaynağı oluşturacak bir projenin içerisindeyiz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmek. Bu konuda da Demirağ OSB ve lojistik köyle birlikte Sivas'ta farkındalık oluşturacak OSB oluşacak. Demirağ OSB'de üretilen bir ürün buradan konteynere yüklendikten sonra, hiçbir limanda gümrüğe takılmadan iletilecek yere ulaşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ise verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini belirterek, yer talebinde bulunan yatırımcılara proje ile ilgili müjdeli haberler vereceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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