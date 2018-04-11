Sivas'a 2 Yeni Kültür Merkezi Kazandırılıyor

Sivas Belediyesinin kente yeni kültür merkezleri kazandırmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde daha önce spor salonu olarak işletilen Özbelsan Ekmek Fırınının üstü ve Şeyhşamil Mahallesi'nde İhramcızade Cami'nin altı hanımlar kültür merkezine dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Sami Aydın, resmi açılışı yapılmayan Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi ile Şeyhşamil Hanımlar İş Geliştirme Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.



Sivas'ta kadınların istihdama katılması amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, "Burada bulunan Ekmek Fabrikasını yeni yapılan Özbelsan sahasına taşıyacağız. Bu binanın alt katını da Hanımlar Kültür Merkezine uygun hale getireceğiz. Burası sadece Mimar Sinan Mahallesi'ne değil aynı zamanda bu bölgeye yakın olan Kümbet, Diriliş, Selçuklu gibi yakın mahallelerin kullanacağı bölgeye hitap eden bir kültür merkezi." ifadelerini kullandı.

Şeyhşamil Mahalle Muhtarı İbrahim Nar ise hizmetlerinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar hakkında merkez sorumlularından bilgi alan Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın kursiyerlerle bir süre sohbet etti.