Sivas-80 Yaşındaki Kadın Kapkaç Kurbanı Oldu

Sivas'ta doğalgaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S.(80) kapkaç kurbanı oldu.

Olay sabah saatlerinde Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde yaşandı. Sevim S. doğalgaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken arkasından yaklaşan iddiaya göre 18-20 yaşlarındaki kapkaçcı Sevim. S.'nin çantasını alarak kaçtı. Yaşlı kadın yaşadığı kısa süreli şokun ardından cadde üzerindeki esnaflardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kapkaça uğrayan Sevim S., Postaneden çıktım eve gidiyordum. Çocuk geldi, çantamı alıp kaçtı. İçinde telefon, evin anahtarı ve 55 TL de para vardıö dedi. Polis ekipleri kapkaç şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.