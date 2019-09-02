"Sivas 8. Kitap Günleri" fuarı açıldı

02.09.2019 16:35

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 8. Kitap Günleri" açıldı.

Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kitap Günleri'nin kente çok yakıştığını söyledi.

Bir hafta boyunca kitap kokusunun bu alanda tüteceğini belirten Ayhan, "Kitap günlerinin 100'üncü yıla denk gelmesi daha çok anlam kattı. Onur konuğumuzun İlber Ortaylı olması bu programı daha da anlamlandırdı. Kitaba dair tüm renkler diye yola çıktık. Bugün Sivas ellerinde kitap okunur. Bizlerin de deliler gibi okuması lazım. Kendimizi, ülkemizi ve dünyayı tanımamız için okumamız lazım. Geçmişimizi iyi analiz etmemiz lazım. Kadim şehir Sivas'a bu kitap günleri yakıştı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

"Sivas 8. Kitap Günleri" kapsamında 8 Eylül'e kadar birçok yazar, gazeteci ve oyuncu, imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA