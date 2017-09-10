Sivas 43 Gün Sonra Bulunan Çiftçi, Dağda Ağaçlardan Meyve Yiyerek Yaşamış 3

Sivas 43 Gün Sonra Bulunan Çiftçi, Dağda Ağaçlardan Meyve Yiyerek Yaşamış 3

Sivas 43 gün sonra bulunan çiftçi, dağda ağaçlardan meyve yiyerek yaşamış 3(Tür: Yurt)

Sivas 43 gün sonra bulunan çiftçi, dağda ağaçlardan meyve yiyerek yaşamış 3

(Tür: Yurt)