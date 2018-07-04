Sivas 4 Tabutta, 5 Cenaze Ankara'ya Gönderildi Hd

Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında ölen aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazeleri defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Vücudunun büyük bölümü yanan sürücünün cesedi ameliyat izinden teşhis edildi. Kaza dün öğlen saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille, Hamza Aydemir idaresindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan LPG takılı otomobilde sıkışan ve yanarak can veren Gökhan (30), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) ile hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren babası Naim Özgel'in (64) cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

AMELİYAT İZİNDEN TEŞHİS

Olay sonrası alev alan otomobilde yanarak ölen kişilerin, kemlik tespitleri yapılmakta zorluk çekildi. Yakınları, Ankara'da bir markette çalışan sürücü Gökhan Özgel'in cesedini bacağındaki ameliyat izinden teşhis etti. Bu sabah Gökhan Özgel'e yapılan otopsinin ardından cenazeler ailenin yaşadığı Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ve oğlu Kağan aynı tabuta konuldu. Cenazelerin yarın öğlen namazı sonrası Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazada diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 5 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kazanın Gökhan Özgel'in kullandığı otomobilin ilçe çıkışında refüje dikkat etmeyerek, ters yöne girmesi sonucunda yaşandığı saptandı. Soruşturma sürüyor.