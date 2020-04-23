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4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Sivas, Spor, Haber

Sivas 4 Eylül Stadyumu İstiklal Marşı ile inledi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yıl coşkusu DG Sivasspor'un evi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda da yaşandı.

23.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:04
Sivas 4 Eylül Stadyumu İstiklal Marşı ile inledi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yıl coşkusu DG Sivasspor'un evi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda da yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla saat 21.00'de tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı. Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un evi Sivas Yeni Eylül Stadyumu'nda da saatler 21.00'i gösterdiğinde ışıklar yakıldı ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'na stadyum yakınlarındaki apartman sakinleri de eşlik etti.

Bu anlar kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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