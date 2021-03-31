Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
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Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Sivas'ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sivas'ta basın mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sivas'ta farklı kurumlarda görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplayan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurula, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal davetli olarak katıldı. Genel kurulda kurucu Başkan Muhittin Karahan, güven tazeleyerek yeniden Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı oldu.

Genel Kurul öncesi konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Öncelikle olağan genel kurulunuz hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir temel attınız ve samimi bir şekilde temiz ruhlu, temiz içli insanlar bir araya geldi. Sivas açısından da şehrimiz açısından da kucaklayıcı bir cemiyet oldu. Öncelikle Rabbim çıktığınız bu güzel yolculuğu hayırlı eylesin. Şehrimize, ülkemize ve şahsınıza hayırlar getirsin" dedi.

Genel Kurul öncesi konuşma yapan Muhittin Karahan, "Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kısa bir süre önce kuruluşunu duyurduğumuz Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Cemiyet ortak bir payda etrafında bir araya gelmek ve bu doğrulukta çeşitli hizmetleri sunmak amacıyla oluşturulur. Biz de Sivas basın camiası olarak mesleki birlikteliğimizi oluşturmak, ortak hedefler belirlemek, mensuplarımızın talep ve istekleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu cemiyetimizin oluşmasında tüm camiamızı kucaklamak için aynı çatı altında buluştuk. Kuruluş aşamasından itibaren geniş bir katılım sağlanan cemiyetimizin faaliyetleri başladı. Pandemi sürecinden dolayı bir süre ertelemek zorunda kaldığımız ilk olağan genel kurulumuzu bu gün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle kuruluş aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Genel kurul öncesi genel kurula katılan davetlilere plaket verildi ve rozet takımı gerçekleştirildi. - SİVAS

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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