Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

SİVAS'ta basın mensuplarının bir araya gelerek oluşturduğu Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetimi düzenlediği basın açıklaması ile kuruluşunu duyurdu.

4 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'nin düzenlendiği tarihi Kongre Müzesi önünde bir araya gelen Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Cemiyet adına açıklama yapan kurucu başkan Muhittin Karahan, "İlimizde basın mensuplarının bir çatı altında toplanması, mesleki, sosyal ve toplumsal çalışmalar yapması hedefiyle yeni bir yapılanma oluşturulmuştur. "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez" ve "Manda ve himaye kabul edilemez" kararları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel taşlardan biri olan Sivas Kongresi'nin yapıldığı 4 Eylül tarihini isim olarak kabul eden cemiyetimiz, 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle resmen kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kentimizde teşkil edilen her sivil toplum kuruluşu gibi Sivas 4 Eylül Sivas Gazeteciler Cemiyetimiz de ülkemizin ve kentimizin milli menfaat ve değerlerini ilk sırada gözeterek, mesleği icra eden basın mensuplarının her alanda gelişim ve temsili noktasında önemli çalışmalar yapmak amacı ile yola çıkmış bulunmaktadır. Bu süreçte hiç kimseyi ötekileştirmeden, mesleği temsil eden herkese ve her kesime kucak açmak, birlik ve beraberlik içerisinde güzellikler ortaya çıkarmak temel amacımızdır. Bu doğrultuda kuruluşunu tamamlayan cemiyetimiz üye yapılanmasını da hızla tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süreçte 'Ben de varım' diyecek, bizimle yürüyecek herkese kapımız açık olacaktır. Amacımız kısa ve net olarak şöyle belirlenmiştir. Hizmet etmek, değerler ortaya çıkarmak. Bu çerçevede cemiyetimizin ülkemize ve Sivasımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Karahan, ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerin gününü kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı