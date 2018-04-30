Sivas-2 Ayda Muay-Thai Öğrenip, Tüm Madalyaları Topladılar

Sivas'ın Kangal ilçesinde muay-thai sporuna merak salan 13 öğrenci, 2 aylık çalışma ile katıldıkları il müsabakalarında 13 birincilik madalyası kazanarak şampiyon oldu. Şimdi Mersin'de düzenlenecek olan Muay-Thai Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporcular, dereceye girerek Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde farklı okullarda okuyan 11-14 yaş aralığındaki 13 öğrenci antrenör Tahir Sığırcı'nın yönlendirmesiyle muay-thai sporuna merak saldı. Kangal Belediyesi öncülüğünde açılan kursa katılan öğrenciler 2 ay gibi kısa bir sürede azimle çalıştı. İl genelinde 14 Nisan'da düzenlenen muay-thai müsabakalarına katılan öğrencilerin her biri kategorisinde şampiyon olarak 13 birincilik madalyası kazandı. Genç sporcuların antrenörü Tahir Sığırcı(25), şimdi ise sporcularını Çanakkale'de ve Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlıyor.

'13'Ü DE ALTIN MADALYA KAZANDI'

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çalışmalara başladıklarını söyleyen Antrenör Tahir Sığırcı, Kangal ilçesine Adıyaman'dan eğitim öğretim yılının ikinci döneminde geldim. Sporcularımızla muay-thai sporuna ikinci dönemde başladık. Sporcularımız 2 aylık kısa bir süre içinde azimle, gayretle çalıştı. İl Merkezinde Okullararası Muay-Thai İl Şampiyonasına 13 sporcumuzla gittik ve 13'ü de altın madalya kazandı. Güzel müsabakalar çıkardılar. İlk müsabakalarıydı. Ben de sporcularım da heyecanlıydı. Ama madalyalara ambargo koyduk dedi.

'BAŞARILI OLMAYI ÇOK İSTİYORLAR'

Haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını söyleyen Sığırcı, Biz öncelikle Halk Eğitim Müdürlüğünde başladık kursa. Ben de müdürlük tarafından görevlendirildim. 75'inci Yıl Ortaokulunun spor salonunu kullanmamızı istediler. Spor salonunu kullanarak başladık. Öncelikle 30-40 öğrenci vardı. Bazıları ayrıldı. Elimizde şu an 25 sporcumuz var. Bunlardan 13'ünün maça hazır olduğunu gördüm ve maça götürdüm. Biz haftada 6 gün ders veriyoruz. Ama öğrencilerimiz resmi tatillerde de yine gelip salonumuzda azimli bir şekilde çalışıyorlar. Bu sporda başarılı olmayı çok istiyorlar. İnşallah önümüzdeki ay Mersin'de de yapılacak olan Okullararası Türkiye Şampiyonasında da madalyalara ambargo koyacağımıza inanıyorum dedi. Sığırcı, Mersin'de derece almaları halinde Avrupa Şampiyonasına gidebileceklerini ifade etti.

Sporculardan Mustafa Zafer (11), Azimle çalışırsak Türkiye Şampiyonasında Sivas'ı temsil etmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız bizi destekledi. Kısa sürede hocamız bizi birinci yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Şeyma Kodaz (11) ise bu spora yaklaşık 2 ay önce başladıklarını belirterek, antrenörün eğitimi ve desteği sayesinde başarılı olduklarını söyledi.