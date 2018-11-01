Sivas 15'inci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta alçı yaptığı inşaatın 15'inci katından merdiven boşluğuna düşen Ahmet Ecer (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 59'uncu sokakta bulunan 16 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer, 15'inci katta alçı yaparken bir anda dengesini kaybetti. Merdiven boşluğundan zemin kata düşen işçi Ecer'i gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ecer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Ahmet Ecer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.