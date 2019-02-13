Sivas 14 Şubat'a Özel Altın İşlemeli Gelinlik

14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik

SİVAS'ta moda tasarımcısı Yelda Şuheda Koru, '14 Şubat Sevgililer Gününe' özel altın işlemeli kırmızı gelinlik yaptı.

Sivas'ta yaşayan ve 9 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru (37), 'Sevgililer Gününe' özel gelinlik hazırladı. Tamamen kırmızı renk kumaştan imal edilen gelinliğin göğüs ve etek kısmını altın işleme ile süsleyen Koru, bir ayda yaptığı gelinliği 100 bin liradan satışa çıkardı. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımını yapan Koru, çok fazla beğeni aldığını ve açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.

Koru Biz 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak kırmızı bir gelinlik tasarlamayı düşündük. Üzerinde komple altın işlemeler bulunan kristal taşlarla süsledik. Gelinliğimiz çok beğenildi, herkes tarafından ilgi gördü. Biz de mankenimize giydirerek tanıtımını yapmak istedik. Gelinliğin hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü. İşlemeler altından yapıldığı için epey zamanımızı aldı. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Bursa'da yapılacak olan defileye götürmek istiyoruz. Görenler tarafından çok beğeni alıyor. Bu kadar talep olacağını düşünemedik. Hatta açık artırma ile satmayı düşünüyoruz. Normalde vitrinde kullanacaktım ama açıkçası bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben sıra dışı olmayı çok seviyorum. Sivas'ta da bu şekilde bir çalışma pek olmuyor. Ben Sivasımızın kültürünü yansıtmak ve yaşatmak istiyorum, o yüzden böyle projeler hazırlıyorum. Farklı şeyler olsun istiyorum ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA