SİVAS 12 yılda 30 bin kişiyi evlendiren memurun en duygusal nikahı

12 yılda 30 bin kişiyi evlendiren memurun en duygusal nikahı

SİVAS'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapan ve bugüne kadar 30 bin çiftin nikahını kıyan Muzaffer Güner (59) mesleğin en duygusal gününü yaşadı. Güner, öğretmenlik yapan kızı Müzeyyen Güner'in (27) nikahını de kendisi kıydı.

Sivas'ta yaşayan evli 3 çocuk babası Muzaffer Güner, 2007 yılından itibaren belediye bünyesinde nikah memuru olarak görev aldı. 12 yılda 30 bin çiftin nikahını kıyan Güner, mesleğinin en zor gününü yaşadı. Güner, Başöğretmen Ortaokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan kızı Müzeyyen Güner ile nişanlısı özel harekat polisi Bahadır Yalçın (27) nikahını da kendisi kıydı. Kızı Güner'e, 'Bahadır Yalçın ile evlenmek istiyor musun' diye sorarken zorlanan Güner, mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadı.

Bugüne kadar binlerce çifti evlendirdiğini belirten Güner, Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapmaktayım. Binlerce çiftimizi evlendirdik. 12 senede 30 bin çift evlendirmiş oluyorum. Bu evlenen çiftlere sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. O çiftlerimizi biz evlendirirken bu arada çocuklarımız büyümüş, bizim haberimiz olmamış ve sıra bize geldi. Evlatlarımızın bu mutlu gününde nikahı kıymak bizlere nasip oldu. Örf ve adetlerimizde kızlarımızı verdiğimiz zaman aileler biraz hüzünlü olur. Bu hüzün mutlu bir hüzün oluyor. Biraz hüzünlüyüz ama hem oğlumuz oldu hem de bir aile olduk dedi.

Kızı Müzeyyen Güner ise babasının bugüne kadar birçok kişiyi evlendirdiğini belirterek, Bana gelen sorular arasındaydı 'nikahınızı baban mı kıyacak' diye. Nasip bugüneymiş, sorulan soruların cevabı gerçekleşmiş oldu. Güzel bir anı oldu bizim için. Hem biraz duygusal hem de heyecanlı oldu diye konuştu.

Kaynak: DHA