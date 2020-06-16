SİVAS 11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti
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SİVAS 11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydettiSİVAS'ta yıldırımın düşme anı İrem Kervankıran(11) tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

16.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:27

11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

SİVAS'ta yıldırımın düşme anı İrem Kervankıran(11) tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sivas merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin kızı İrem Kervankıran, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntülerde yıldırım düştükten sonra İrem Kervankıran'ın korktuğu anlar da görüntüye yansıdı. Yıldırımın düştüğü yerde kıvılcım çıkartarak bölgedeki bazı ağaçlara zarar verdiği görüldü.

SİVAS 11 yaşındaki İrem, yıldırımın düşme anını cep telefonuyla kaydetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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