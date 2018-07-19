Şivan Perwer'in babasının cenazesi morgdan alındı

ŞANLIURFA - Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün 94 yaşında vefat eden babası Yunus Aygün'ün cenazesi defnedilmek üzere morgdan alınarak yaşadığı kırsal mahalleye götürüldü.

Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün 94 yaşındayken dün gece vefat eden babası Yunus Aygün'ün cenazesi defnedilmek üzere morgdan alınarak yaşadığı Kayalı kırsal mahallesine götürüldü. Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenaze, araçla kırsal mahalleye götürüldü. Cenazenin öğle namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, yurt dışında yaşayan Şivan Perwer'in ise babasının cenazesine katılmayacağı belirtildi.