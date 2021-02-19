SİÜ Rektörü Prof. Dr. Şındak deneyimlerini paylaştı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Araştırma Görevliliğinden Rektörlüğe Akademik Kariyer Deneyimleri adlı söyleşiye katıldı.

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Şındak, çevrimiçi düzenlenen programda akademik deneyimlerini araştırma görevlileri ile paylaştı.

Veteriner hekim olarak hayvanları daha iyi tedavi edebilmek için yüksek lisansa başladığını dile getiren Şındak, "Bir akademisyen, projeleri nasıl hayata geçireceğine ait tüm aşamaları bilmeli. Geliştirdiği fikirleri hayata geçirmenin yollarını aramalı dolayısıyla bilim tozlu raflarda bırakılmamalı. Hatta geliştirdiği fikirleri ulusal ölçekle sınırlamayarak evrenseli hedeflemeli. Bu doğrultuda yetişen akademisyenlerimiz, fikirlerinin patentini alıp faydalı ürün başvurularının ticarileşmesini sağlayarak hem ülkemize katma değer üretecek hem de üniversitemize katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz