'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi
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'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Sıtma' ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

11.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:37
'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta köpeği 'Sıtma' ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası Demirciler Mahallesi'nde bir aracı durdurarak,  narkotik köpeği Sıtma' ile arama yaptı. Sıtma'nın tepki vermesi üzerine aracın bölmelerine gizlenmiş vaziyette 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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