Sıtkı Koçman Vakfında görev değişimi

Muğla'da, Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı Naci Parmaksız'ın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimle, merhum Sıtkı Koçman'ın torunu Alan Perese vakfın başkanlığına getirildi.

Emekli Vali Naci Parmaksız'ın görev süresinin dolmasının ardından Sıtkı Koçman Vakfının 2020 son toplantısında başkanlık seçimi yapıldı.

Parmaksız son kez başkanlık ettiği ve Mustafa Acar, Alan Perese, Maruf Koçman, Sehap Garan ve Emine Cana Kayacık'ın katıldığı toplantı sonunda, merhum Sıtkı Koçman'ın torunu Perese, vakıf başkanlığına seçildi.

Yeni başkan Perese, görev süresi dolan Parmaksız'a teşekkür plaketi verdi.

Törende konuşan Parmaksız, 10 yıllık görevi süresince kendisine gösterilen destek ve ilgi için teşekkür etti.

Vakıf olarak üniversite öğrencileri için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Parmaksız, yeni başkan Perese'e üstün başarı diledi.

Perese ise Parmaksız'a ve görevi kendisine layık gören yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ayrıca Parmaksız'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine Hüseyin Murat Çelen dahil olurken, Mustafa Acar'ın da başkanvekili olarak görev yapacağı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça