Sıtkı Koçman'ı Anma Günü

14.10.2019 15:04

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) gelişmesine katkı sağlayan Sıtkı Davut Koçman, ölümünün 14. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde hayırsever iş insanının hayatından kesitlerin anlatıldığı "Sarı Ceketli Mühendis" belgeseli gösterildi.

Etkinlikte, Koçman'ın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı da gerçekleştirildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, merhum Sıtkı Koçman'ın yaptıkları ile Barış Pınarı Harekatı arasında bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi.

Çiçek, Türkiye'nin başarılı bir ülke olması ve dünya barışı için katkı sağlamasının güçlü ve milli olmaktan geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin her alanda kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmesinin önemine işaret eden Çiçek, "Bunun için Sıtkı Koçman gibi kişilere çok ihtiyacımız var." dedi.

Koçman'ı vefatının 14. yılında saygı ve minnetle andıklarını dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

"Üniversitemizin şuan 400 bin metrekareye yakın kullanım alanı var. Bunun dörtte birine tekabül eden üniversitemizin başlangıç kısmı olan 100 bin metrekarelik alan merhum Sıtkı Koçman sayesinde yapılmıştır. Bu çok önemli, net bir rakam. Kendisine gıpta ettiğimi ifade edeyim. Geçtiğimiz yıl kendisinin adını taşıyan bir üniversitenin rektörü olduğum için çok büyük onur duyuyorum."

Yaklaşık 600 öğrenciye burs

Sıtkı Koçman Vakfı Başkanı emekli vali Naci Parmaksız da Koçman'ın üniversiteye katkıları hakkında bilgi verdi.

Parmaksız, vakıf aracılığıyla her sene yaklaşık 600 öğrenciye burs verdiklerini, öğretim görevlilerinin yurt dışı ve yurt içi kongrelerini, yayınlarını her yıl yaklaşık 2 milyon lira ile desteklediklerini ifade etti.

Sıtkı Davut Koçman'ın torunu Alan Perese ve Koçman ailesinin bazı üyelerinin de katıldığı anma etkinliğinde Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver, üniversite personeli ile öğrenciler de yer aldı.

Kaynak: AA