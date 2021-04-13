Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
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Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı Zonguldak'ın merkeze bağlı Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan onarılmaya çalışılırken bu kez de yol çöktü.

Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın merkeze bağlı Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan onarılmaya çalışılırken bu kez de yol çöktü. Korku dolu anlar yaşanan olayın ardından bölgede yeniden tadilat çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Çınartepe Mahallesi'ndeki bir sitede önceki günlerde heyelan meydana geldi. İki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesiyle birlikte vatandaşlar panik yaşadı. İçerisinden doğalgaz, elektrik gibi hatların geçtiği heyelanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışmaların başladığı bölgede bu kez de sitenin yolu çöktü. İlk şoku atlatamayan mahalle sakinleri ikinci bir şok yaşadı.

Hafriyat temizlenirken duvar yapım çalışmalarına başlandı. Olayı İHA'ya anlatan mahalle sakini Murat Kürşat, "Önce duvar göçtü. Sonra yol ağır ağır toprağa döküldü. Mahalle sakinleri olarak gerçekten çok korktuk. Çalışmalar sürerken duvarın yapımı sürerken gece saatlerinde tekrar ufak tefek göçükler oldu. Doğalgaz borusu koptu. Doğalgaz kesilmeseydi yarım saat sonra ufak tefek daha dökülme oldu. Elektrik kabloları kontak yaptı. Eğer doğalgaz kaçağında rastlansaydı fecaat yaşanırdı. Şu an akma durdu. Gayet kalın bir duvar yapılıyor" diye konuştu.

Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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