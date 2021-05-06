SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI
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SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren kara yılan yakalanarak, doğaya salındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sitenin bahçesine giren kara yılan yakalanarak, doğaya salındı.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde kara yılan gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği'ne bildirdi. Siteye gelen ekipler, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladıktan sonra, doğal ortamına saldı.

SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI
SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI
SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI
SİTENİN BAHÇESİNE GİREN KARAYILAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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