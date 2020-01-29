Sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

29.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:16
Sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

'ün ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U. (30) idaresindeki 78 SH 723 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yoldan kot farkı bulunan sitenin bahçesine düştü.

Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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