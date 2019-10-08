Sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin bahçesine düşen otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Saleh Affas idaresindeki 09 AAE 770 plakalı otomobil, Ege Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yoldan kot farkı bulunan bir sitenin bahçesine düştü.
Ters dönen otomobildeki sürücü ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, ağır yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.