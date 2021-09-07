Sitenin bahçesinden kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu
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Sitenin bahçesinden kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu

Sitenin bahçesinden kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı AFAD ve jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da evinin bahçesinde kozalak toplarken kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Doğa köyünde bulundu.

Kütahya'da evinin bahçesinde kozalak toplarken kaybolan 73 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Doğa köyünde bulundu.

Merkez ilçe Yoncalı Mahallesi'ndeki Azot Sitesi'nde ikamet eden Ayşe Ajder, Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, eşi 73 yaşındaki Alzheimer hastası Sadettin Ajder'in saat 12.10 sıralarında evlerinin bulunduğu site bahçesinde çam kozalağı topladıkları esnada yanından ayrılarak kaybolduğunu ve eşini tüm aramalara rağmen bulamadıklarını belirtti. Kayıp yaşlı adam, Jandarma Asayiş Komando Timleri ve AFAD personelinin yaptıkları arama sonucunda aynı gün saat 16.15 sıralarında Merkez ilçe Doğa köyünde sağlıklı bir şekilde bulunarak, sağlık kontrolünden geçirilip eşine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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