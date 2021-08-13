Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki Nira, yaşamını yitirdi
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Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki Nira, yaşamını yitirdi

Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki Nira, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir sitenin bahçesinde, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki Nira Akyürek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir sitenin bahçesinde, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki Nira Akyürek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nira'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hollanda'da yaşayan tatil için Türkiye'ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi. Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan Nira yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira'yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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