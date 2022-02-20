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Siteler Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siteler Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Siteler Mahallesi 3. Çevreyolu üzerinde kaldırım düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürdükleri kaldırım yenileme çalışmalarına Siteler Mahallesinde devam ettiklerini belirterek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Siteler Mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Yerel, Haberler

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