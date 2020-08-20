Siteler mahallesinde kaldırım çalışması
Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler mahallesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı.
20.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:00
Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler mahallesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Siteler Mahallesindeki çalışmaları büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.
Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA