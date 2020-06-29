Siteler Mahallesinde kaldırım çalışması Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler Mahallesinde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından Siteler Mahallesinde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte belirlenen noktalarda kaldırım çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Ekiplerimiz tarafından noktalardan olan Siteler Mahallesi'ndeki çalışmaları büyük ölçüde tamamladık" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA