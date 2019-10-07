Siteler esnafından Diyarbakır annelerine destek

07.10.2019 12:50

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, "Terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız. Bu korkusuz şecaati, annelerimizin evlatlarını geri alabilmek için verdikleri haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taklacı, yazılı açıklamasında, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Terör örgütleri ve siyasi uzantılarından hesap soran annelerin ve ailelerin yanında olduklarını belirten Taklacı, Diyarbakır'da çocuklarını kurtarmak isteyen ailelerin mücadelesine karşı sessiz kalmanın utanç verici olduğunu vurguladı. Taklacı, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanındayız. Bu korkusuz şecaati, annelerimizin evlatlarını geri alabilmek için verdikleri haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Hepimizin ortak yarası olan bu zulmün karşısında sivil direnişleriyle duran, barışın ve huzurun yanında olduklarını bütün dünyaya gösteren, büyük bir inançla hak, hukuk mücadelesi veren, nihayetinde evlatlarına kavuşabilmek için nöbet tutan kadınları ve cesur ailelerin canı gönülden destekçisiyiz."

Kaynak: AA