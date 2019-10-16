Siteler esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 14:54

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ANKAMOB'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sitelerde etkinlik düzenlendi.

Programa, sitelerde üretim yapan esnaf ve sanatkarların yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar da katıldı.

Burada konuşan ANKAMOB Başkanı Taklacı, Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olduklarını ve harekatı desteklediklerini bildirdi.

Harekata katılan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başarılar dileyen Taklacı, "Onlar için buradan pek fazla bir şey yapamıyoruz ama bütün desteklerimiz onlarla, onlar için dua ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah operasyondan başarılı bir şekilde dönerler. Ülkemiz uzun yıllar terör sorunu nedeniyle ekonomik ve manevi kayıplar yaşadı. Bu harekatın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, Altındağ Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı, dua edildi.

Kaynak: AA