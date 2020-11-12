Siteler'de yangın (6)
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Siteler'de yangın (6)

12.11.2020 02:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 02:40

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı.

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı.

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Siteler'de yangın (6)
Siteler'de yangın (6)
Siteler'de yangın (6)
Siteler'de yangın (6)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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