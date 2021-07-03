Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
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Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi.

Altındağ ilçesi Siteler semtinde bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlamada iki iş yeri sahibi yaralandı.

Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi. Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı. Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada çevre binaların camları da kırıldı. Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanları da binada inceleme yaptı.

Patlamanın yaşandığı binanın giriş katındaki ambalaj ve hırdavat dükkanlarının olay sırasında açık olduğu, birinci kattaki mobilya döşemecisinde kimsenin bulunmadığı, ikinci katın ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi. Patlama ile bina kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı, yaralılardan birinin küçük tüpü yakmaya çalışırken patlamanın meydana geldiğini söylediğini anlattı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
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