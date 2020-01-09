Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı
Haberler » Güncel » Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı - Haber

Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı

16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri ANKARA - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının...

09.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18
Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı

16 Ocak 2019'da mobilya atölyesinde çıkan yangına ilişkin bilirkişi heyetinin keşif yapması

Mobilya atölyesinde çıkan yangının Arşiv görüntüleri - Ankara'da 16 Ocak 2019'da 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin beş sanık hakkında açılan dava kapsamında yangının meydana geldiği atölyede keşif yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Siteler'de geçen yıl beş Suriyelinin öldüğü yangınla ilgili keşif yapıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler