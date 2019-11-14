Sitede yılan paniği
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Sitede yılan paniği

Sitede yılan paniği İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladıMALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

14.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:52
Sitede yılan paniği

Sitede yılan paniği

sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı

- Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sitede yılan paniği
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