Sitede yılan paniği
Sitede yılan paniği İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladıMALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Sitede yılan paniği
İtfaiye sitenin bahçesindeki yılanı yakaladı
MALATYA - Malatya'da bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Saltanat Sokakta meydana geldi. Bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.
İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.
Haber Videosu: Sitede yılan paniği