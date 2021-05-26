SİTEDE SOSYAL TESİS İÇİN 64 AĞACIN KESİLMESİNE TEPKİ

ANKARA'da 300 ailenin yaşadığı 5 bloklu sitenin bahçesindeki 64 dişbudak, karaçam, selvi, çınar ve ıhlamur ağacı, araziyi site yönetiminden satın alan firma tarafından sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle kesildi.

ANKARA'da 300 ailenin yaşadığı 5 bloklu sitenin bahçesindeki 64 dişbudak, karaçam, selvi, çınar ve ıhlamur ağacı, araziyi site yönetiminden satın alan firma tarafından sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle kesildi. Sitede oturanlar, yürüyüş ve spor amaçlı kullandıkları yeşil alandaki ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Çankaya ilçesinde Çamyolu Sitesi içerisinde bulunan yeşil alandaki 64 ağaç, sosyal tesis yapılacağı gerekçesiyle kesildi. Sitede oturanlar, site yönetiminden araziyi satın alan firmanın ağaçları kesmesine tepki gösterdi. Site sakinleri, dişbudak, karaçam, selvi, çınar ve ıhlamur ağaçlarının kesildiği yeşil alanı aktif kullandıklarını, spor ve yürüyüş yaptıklarını söyledi.

'64 AĞAÇ KESİLMİŞ'

Sitede oturan Hale Özden Göksel, taşındıklarında dikilen ağaçların şimdi kesilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Göksel, Evlerimizi satın aldığımızda bu arazinin de bizim olduğunu zannediyorduk. Daha sonra burayı bir üçüncü şahsa satmışlar. Bundan haberimiz olmadı. 30 sene içerisinde bu ağaçlar büyüdüler ve kocaman oldular. Site yönetiminin tuttuğu tutanağa göre burada 64 tane ağaç kesilmiş durumda. Dişbudak, karaçam, selvi, çınar, ıhlamur, hepsi de kesilmiş halde, buraya bir tesis yapılacakmış. En büyük endişemiz, daha sonra buranın hülle yoluyla ticari bir merkez haline gelmesidir dedi.

'AKTİF OLARAK KULLANIYORDUK'

Göksel, 30 yılda yetişen bu ağaçların yarım günde yerle bir edildiğini anlatarak, Site sakinleri olarak bu alanı aktif olarak kullanıyorduk. Ortasında bir basketbol sahası vardı ve sitemizdeki çocuklar burada basketbol oynuyordu. Bu alanda site sakinleri oturup nefes alıyordu. Ağaçların hepsi apartmanların boyuna ulaşmıştı. Bu alan için sitemizde bulunan 300 hane 250 lira bakım parası ödüyorduk. Burada yapılacak tesisten kazanılacak paranın da hayrının olacağını zannetmiyorum. Ha insan öldürmüşsünüz ha bir ağaç kesmişsiniz. Susuzluktan ve doğa kirliliğinden bahsediyoruz; ama biz ağaçları, hayvanları korumazsak çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı