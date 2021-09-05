Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor

Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar araçlarında kalmaya başladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar oluşması üzerine vatandaşlar araçlarında kalmaya başladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 356 dairenin bulunduğu bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar meydana geldi. Kolonlarda ve dairelerin içinde bulunan çatlaklardan dolayı apartman sakinleri korku içinde yaşamaya devam ederken, bazı apartman sakinleri ise araçlarında kalmaya başladı.

Site sakinlerinden Bayram Koç, binalarda bulunan çatlakların son 1 aydır arttığını belirterek, "Geceleri yatamıyoruz, çok ses geliyor. Dış kapıları örtemiyoruz. Şu anda hiçbir can güvenliğimiz yok" dedi.

Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Koç, "Bu binaların yıkılması mı gerekiyor, yenisinin mi yapılması gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ben 2 gündür arabamda yatıyorum. Battaniyem, yastığım arabamda. Bu binada toplam 16 daire var ve 16 daire de sokakta yatıyor. Buna ne çare varsa artık bunun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor
Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor
Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor
Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Yılmaz Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:00:48. #1.16#

title