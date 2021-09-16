Sitede köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırı (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Mehmet Ali ve Hilal Oktay Başaslan çiftine saldıran 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Silah ve palayla darbedilen Başaslan çifti ise yaşadıkları korku dolu anları anlattı.