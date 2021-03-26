Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı
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Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı

Kovid-19 salgınıyla mücadelesini her alanda sürdüren Başakşehir Belediyesi, "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimlerini tamamladı.

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Kovid-19 salgınıyla mücadelesini her alanda sürdüren Başakşehir Belediyesi, "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimlerini tamamladı. İlçe genelindeki 171 sitede görev yapan bin 80 temizlik personeline eğitim verildi.

Başakşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün, aralık ayında başlattığı sitelerde hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri tamamlandı.

BİN 80 SİTE GÖREVLİSİ EĞİTİM ALDI

Hijyen seferberliği kapsamında ilçe genelinde bulunan 171 sitede 2 bin 600'den fazla blokta görev yapan bin 80 temizlik personeline "Doğru Yöntemlerle Hijyen ve Dezenfeksiyon" eğitimleri verildi. Ayrıca ilçe genelinde sakinlerinin talepte bulunduğu apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

SİTE YÖNETİMLERİNE HİJYEN KOLİSİ TESLİM EDİLDİ

Hijyen eğitimlerinin yanı sıra sıfır atığın öncüsü Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı Atık Nakit uygulaması kapsamında, topladıkları atıklardan elde ettikleri puanları yeterli olan ve talepte bulunan site yönetimlerine içerisinde sırt pompası, dezenfektan, tulum ve maske bulunan hijyen setleri teslim edildi.


Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı
Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı
Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı
Site temizlik personelleri 'Doğru Dezenfeksiyon Eğitimi'ni tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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