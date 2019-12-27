Site sakinlerinin talebi yerine getirildi
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Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

Bilecik'te meydana gelen sel sonucu Bilecikliler Sitesi içerisine dökülen moloz ve atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:43
Site sakinlerinin talebi yerine getirildi

'te meydana gelen sel sonucu Bilecikliler Sitesi içerisine dökülen moloz ve atıklar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.


Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sitenin içerisinde biriken toprak ve atıklar temizlenerek, yıkandı. Site sakinleri de gerçekleştirilen temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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