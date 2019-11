02.11.2019 19:11

Site sakinlerinin aidat tepkisi

KARABÜK - Karabük'te, Soğuksu TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, yönetimin aidatlara fazla zam yaptığını belirterek tepki gösterdi.

Merkez Soğuksu Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, emlak yönetiminin 6 yıldır yeteri kadar hizmet alamadıklarını ve her yıl aidatlara zam getirildiğini belirterek tepki gösterdi. Site önünde toplanan vatandaşlar, sorunlarının çözümü için her türlü haklarını kullanacaklarını belirtti. Site sakinlerinden Yusuf İlhan, TOKİ Emlak Yönetimin 6 yıldır site içerisinde bir çivi dahi çakmadığını, her yıl aidatlara zam yaptığını söyledi. "Asansör bakımı yapılacak" diye iki yıldır yüksek ücret alındığını ifade eden İlhan, "2+1 dairelerden 109 lira, 3+1 dairelerden 122 lira aidat alınmakta, bu da 24 ile 27 lira arasında bir zamdır. Hiçbir çevre düzenlemesi yoktur, bina etrafında sözüm ona 4'te 1'i çimen olan, 4'te 3'ü de ot olacak şekilde dikenli otlarda mevcuttur. Temizlikte bir kova su ile 7 katlı apartmanı temizleyip gitmektir. Tüm bayram tatillerinde temizlik yapılmamakta, çöpler alınmamaktadır. 5 kapıcı, bir yönetici bir muhasip, bir de teknik sorunlu onunda nereden sorumlu olduğunu bilen varsa söylesin. Biz bunların her birine birer daire verip, elektrik su, doğalgaz yakıtları gider adı altında bize ortak gider olarak yansıtılmaktadır. Başka mahalle ve özel sitelerde çevre düzenlemesi, otomatik kapı, çiçeklerle süslenmiş siteleri görünce imreniyoruz. Aidatlarını sorduğumuzda 40-50 lira olarak söylemektedirler. TOKİ bize bu evleri verirken emlak yönetimini mecburen imza atarak başıma musallat etmektedir. Bunlar bu işi ticarete dökmüşlerdir. Bizler emlak yönetimini istemiyoruz. Gerekirse Tüketici Hakem Heyetine imza toplayıp göndermek istiyoruz ya da aidatları 50 liraya çekmek istiyoruz. Aylık ortalama 109 liradan 720 daire 81 bin 340 lira, 12 ayda 976 bin lira gibi bir para toplanmaktadır. Tüm yetkililere sesleniyorum bu harcamalar nereye gidiyor?" dedi.

İlhan, 2+1 ve 3+1 dairelerin aidatlarının da farklı olduğunu, alınan hizmetin ise aynı olması nedeniyle de aidatların herkese eşit olmasını istedi.

Kaynak: İHA