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Site sakinlerine yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Site sakinlerine yangın eğitimi

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve okulların yanı sıra site sakinlerine de yangınla mücadele eğitimi veriyor.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve okulların yanı sıra site sakinlerine de yangınla mücadele eğitimi veriyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik verilen eğitimlerle 7'den 70'e tüm bireylere yangın bilinci oluşturmaya çalışan Düzce Belediyesi İtfaiyesi, sitelerde de eğitimlerini sürdürüyor. itfaiye ekipleri Kültür Merkezinde bulunan bir site yönetiminin talebini yerine getirdi. Sitenin toplantı salonunda çocuklar ve yetişkinlerden oluşan gruba yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve mutfaklarda gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahale tarzı konularında uygulamalı bilgiler sunuldu.

Slaytlar ve örnek videolarla zenginleştirilen eğitimde Düzce Belediyesi İtfaiye eri Serkan Tosun, site sakinlerinin sorularını da yanıtladı. Yangın esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında verilen eğitimin ardından ayrı bir alanda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Site sakinleri temsili olarak mutfak yangınına yangın tüpleri ile müdahale etti. Site sakinleri için verilen eğitimlerin oldukça verimli olduğunu ifade eden site yönetimi ise İtfaiye Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - DÜZCE

Site sakinlerine yangın eğitimi

Site sakinlerine yangın eğitimi

Site sakinlerine yangın eğitimi

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