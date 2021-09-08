Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
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Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı

Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, Pendik'te yönetimini devraldıkları sitelerde apartman aidatlarını geciktiren kişileri silahla tehdit edip dövdükleri ileri sürülen 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, Pendik'te yönetimini devraldıkları sitelerde apartman aidatlarını geciktiren kişileri silahla tehdit edip dövdükleri ileri sürülen 23 şüpheli yakalandı. Operasyon anı ise polis kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgiye göre, elebaşlığını M.S. adlı bir kişinin yaptığı 26 kişiden oluşan çıkar amaçlı bir çetenin, Pendik'te yönetimini devraldıkları sitelerde apartman aidatlarını geciktiren kişileri silahla tehdit edip dövdükleri iddia edildi. İddia üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşılığını M.S.'nin yaptığı çete üyelerine yönelik soruşturma başlattı.

SERTİFİKASIZ "GÜVENLİK GÖREVLİSİ" ÇALIŞTIRIYORLAR

Soruşturmaya göre çete üyeleri, Pendik'teki bir sitenin yönetimini usulsüz şekilde ele geçirdikleri, sertifikasız sözde güvenlik görevlileri ile site güvenliğini sağladıkları, site sakinleri ve kat maliklerine fazla fatura tutarları, sözde site içi harcamalardan doğan aidatlarla haksız kazanç elde ettikleri, bu ödemelere itiraz eden site sakinlerine ise silahlı tehdit, elektrik, su, doğalgaz kesintisi, ikamet kapı kilidinin değiştirilmesine varana kadar çeşitli yöntemlerle baskı uyguladıkları tespit edildi.

İSTANBUL, VAN VE BURSA'DA OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün M.S. liderliğindeki çeteye İstanbul, Van ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt üye ve yöneticilerinin bulunduğu Van ve Bursa illeri ile İstanbul'da yapılan baskınlarda aranan 26 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 440 fişek ve kartuş ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlara devam edildiği aktarıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı
Site sakinlerine çöken çeteye operasyon: 23 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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