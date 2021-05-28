Site sakinlerinden Başkan Şahin'e teşekkür ziyareti
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Site sakinlerinden Başkan Şahin'e teşekkür ziyareti

Site sakinlerinden Başkan Şahin'e teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecikliler Sitesi sakinleri Belediye Başkanı Semih Şahin'e, site ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bilecikliler Sitesi sakinleri Belediye Başkanı Semih Şahin'e, site ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. Bilecik Belediyesi olarak gerek fiziki anlamda gerek kültürel ve sosyal anlamda, şehrin dört bir köşesinde oturan vatandaşlara hizmet etme gayretinde olduklarını belirterek, "Bilecikliler Sitesi sakinleri bizden altyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda talepte bulundu. Biz de site sakinlerinin bu talebini yerine getirerek, yıllardır sel ve yağmurda mağdur olmalarına sebep olan kaldırım ve istinat duvarı çalışmalarını gerçekleştirerek mağduriyetlerini giderdik. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırma anlamında yokuş alanlarda merdiven çalışması gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Site sakinleri de çalışmaları dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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