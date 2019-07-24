SİTE SAKİNLERİ, EVLERİNİ BASAN SU SORUNUNA ÇÖZÜM BEKLİYOR

SİNOP'un Stat mevkisindeki bir sitenin sakinleri, yer altı su borularında oluştuğu iddia edilen çatlaklar nedeniyle oturdukları apartmanın zemin ve bodrum katını basan su sorunun çözülmesini istedi. Sitenin 4 ayrı bloğundaki evlerin bodrum katında oturanlar, yer yer 1 metreye ulaşan suyun, bodrum katında bulunan elektrik panosuna da zarar verdiğini, olası elektrik kaçağı nedeniyle de tedirgin olduklarını söyledi.

Kentin Stat mevkisinde yer alan bir sitede 6 katlı 4 bloktan oluşan apartman çevresindeki yer altı su borularında oluşan çatlak nedeniyle evlerinin bodrum ve zemin katlarını su basan ev sakinleri, yaşanan sorunun giderilmesini bekliyor. Apartmanların bodrum katında oturanlar, yer yer 1 metrere ulaşan suyun, bodrum katında bulunan elektrik panosuna da zarar verdiğini, olası elektrik kaçağı nedeniyle de tedirgin olduklarını söyledi. Bölgede yaşanan sorun nedeniyle sıkça su kesintisi yaşandığından da yakınan vatandaşlar, sorunların çözülmesini istedi. Site sakinlerinden Ramazan Asna, "Buradan doğalgaz hattı geçtikten sonra olanlar oldu. Görüldüğü üzere temiz bir su geliyor. İstinat duvarının arkasından doğru yarılıp bir şey yapılması lazım ama sonuç alamıyoruz. İlgilenen yok. Kendimiz bu suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman binada sigortalar atıyor. Çocuklar bodruma iniyor, çocukların çarpılma riski var. Biz bir an önce sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA