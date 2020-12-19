Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi
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Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi

19.12.2020 05:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 05:15
Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da, bir sitenin kapalı otoparkında çıkan otomobil yangını, kısa sürede büyüyerek büyük paniğe neden oldu.

ANKARA'da, bir sitenin kapalı otoparkında çıkan otomobil yangını, kısa sürede büyüyerek büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Kentkoop Mahallesi, 1820 Cadde üzerinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Otoparkta bulunan Emrah B.'ye ati 06 DV 6573 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan duman tüm otoparkı sararken, durumu fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Alevlerin park halindeki 1 araca daha sıçraması üzerine otoparktaki araçlar dışarı alındı. Site sakinlerinden bazıları ise yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 05:15:43. #1.15#
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