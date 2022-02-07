SİTE ÖNÜNDE BEKLEYEN KADININ KÖPEĞİNE PİTBULL SALDIRDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da site önünde duran kadına ve köpeğine Pitbull saldırdı. Köpeğin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, rezidans kapısı önünde köpeğiyle beklediği esnada bir anda gelen Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kadın köpeğini kaçırmaya çalışsa da Pitbull köpek, kadının elindeki köpeği defalarca ısırdı. Köpeğini kurtarmaya çalışan kadın, Pitbulla tekme atarken, bir süre sonra yere düştü. Bu esnada da köpeğini Pitbulldan kurtarmaya çalışan kadına, biri elinde sopa olan 2 erkek yardıma koştu. Erkeklerden biri Pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri ise köpeğin başına vurdu. Uzun uğraş sonunda Pitbullun bıraktığı köpek, koşarak uzaklaştı. Kadın ise köpeğinin peşinden koştu. Bu esnada kadına yardım etmeye gelen erkeklerden biri, kadın ile köpeğinin uzaklaşmasının ardından arka ayaklarından tuttuğu Pitbullu bıraktı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.