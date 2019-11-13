13.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:47

Site inşaatından 'Tarih' çıktı

Osmaniye'deki inşaat alanında yapılan sondaj çalışmasında tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaat firmasınca site yapılacak alanda Osmaniye Müze Müdürlüğü'nce yapılan arkeolojik sondaj çalışmasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi buluntular ortaya çıkarıldı.

3. derecede arkeolojik sit alanı olan Savrun Mahallesi eski sanayi caddesi üzerinde bir inşaat firmasınca site inşaatına başlanmak üzere inşaat ruhsatı için Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Osmaniye Müze Müdürlüğü ve inşaat şirketi yetkililerince yapılan sondaj çalışmasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi yapı, pişmiş topraktan boru, kiremit kalıntıları ve sur duvarı ortaya çıktı. Sondaj çalışmasında ortaya çıkan tarihi buluntular için Osmaniye Müze Müdürlüğünce çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kadirli ilçesinin tarih açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu belirten mahalle esnafından Hayrullah Kaya, "Kadirli'de nereyi kazsan tarih fışkırıyor. Kadirlimiz bu konuda çok zengin. Ama önemli olan bu çıkan eserleri turizme kazandırmak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA