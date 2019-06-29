Site bekçisinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli tarafından darp gören belediye işçisi o geceyi anlattı

Nihat Gökkılıç: "Ben adamla boğuşurken çevredekiler olayı izledi, kimse müdahale etmedi"

"Osman amcaya yardım etmeye çalıştım ancak başaramadım"

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişiye saldırıp 72 yaşındaki site bekçisi Ali Osman Kayan'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ö.Ş. tutuklanırken olayda yaralanan belediye işçisi Nihat Gökkılıç, olay gecesi yaşananları anlattı. Gökkılıç, "Biz boğuşurken, Osman amca müdahale etti, onu tek yumrukta yere serdi, çevredeki insanlar sadece izledi. Jandarmayı bile aramadılar" dedi. Diğer yandan olay gecesi bazı vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 72 yaşındaki maktül Ali Osman Kayan'a kalp masajı yapıldığı görülüyor.

Köpeğim rahatsız etmesin diye gece gezdiriyordum önümü kesti

Beslediği av köpeğini insanlar rahatsız olmasın diye gece geç vakit gezdirmeye çıkardığını söyleyen Nihat Gökkılıç, motosikletime binerek Göynük Mahallesi 6. Sokaktaki evinden çıkıp Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nin bulunduğu 3077 Sokağa girdiğini, bu sırada köpeğinin de motosikletin yanında koştuğunu belirterek, "Şüpheli Ö. Ş. önümü keserek 'dur! Necisin, kimsin ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Kemer Belediyesi'nde çalışıyorum, Göynük'te oturuyorum' diye cevap verdiğini söyledi.

Küfür etti, yüzüme tekmeyle vurdu

Katil zanlısı Ö. Ş.'nin konuşma sırasında hakaret ve küfür ettiğini anlatan Nihat Gökkılıç, daha sonraki gelişmeleri şöyle anlattı: "Bu benim ağırıma gitti. Konuşurken birdenbire benim kafama tekme savurdu, ardından bir de yumruk vurdu, ben motosikleti bıraktım, bunu yakasından tutup bir iki tane vurdum. Bundan sonra ikimiz boğuşarak 7023 sokağın başındaki Viking 26 sitesinin duvarına dayandık"

Osman ağabey çıkıp "Burası dağ başı mı?" deyince saldırıya uğradı

Boğuşma sırasında karşı siteden bir kadının bağırdığını söyleyen Nihat Gökkılıç; "Ö.Ş. beni bir an bırakıp o tarafa küfür etti. Bu arada rahmetli Osman ağabey sitenin önüne çıkıp elini kaldırarak Ö.Ş.'ye 'Burası dağ başı mı?" diye çıkıştı. Ö.Ş. kadına daha cevap verecekti, Osman ağabey konuşunca ona yöneldi ve çenesine aşağıdan bir yumruk attı. Osman ağabey o anda yere yığıldı. Ö.Ş., Osman ağabeye yerdeyken birkaç tekme attı. Sonra yine benim üzerime geldi, Ö.Ş.'ye 'Adamı öldürdün' dedim, ölmezse ... diye küfür etti. Ben Osman ağabeye yöneldim ayağa kaldırmak istedim gelip benim karnıma tekme attı. O sırada 15 metre uzaktaki evinin balkonundan bir kadın bağırınca ona yöneldi, ben kanlar içinde kaçıp 50 metre ilerideki bir arkadaşıma ulaştım ve jandarmayı aramasını sağladım. Bu arada Ö.Ş. ve Osman ağabey yalnız kaldı"

dedi.

2 jandarma ekibi kısa sürede geldi ve Ö.Ş.'yi kaçamadan yakaladı.

Jandarmayı görünce hemen koşup gittiğini ve Osman Kayan'a baktığını söyleyen Nihat Gökkılıç "Osman ağabey yok, sonra bir baktım sitenin kapısının yanındaki sulama kanalına yüzüstü düşmüş, sıkışmış sadece ayakları dışarıdaydı. Osman ağabeye ilk müdahale eden jandarmayla bilikte benim. Sol kolundan tutarak güçlükle çıkardık. Oradaki insanlardan bazıları ilk kalp masajı ve suni teneffüsü orada yaptılar ama olmadı. Bu esnada 112 geldi onlar da kalbi çalıştıramadı. Ambulansa koyduklarında elektro şok cihazıyla çalıştırınca sevindik ama Osman ağabey kurtulamadı."

Osman ağabeye yeterince yardım edemedim. İzleyenler duyarsızdı.

Olay sırasında Ali Osman Kayan'a yeteri kadar yardım etmeye fırsat bulamamaktan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Nihat Gökkılıç, "Osman ağabeye yardım edemedim. Ettim, fırsat bulamadım" dedi. Kendisi Ö.Ş.ile boğuşurken çevredeki bazı kişilerin sadece seyredip jandarmayı bile aramadıklarını öne süren Nihat Gökkılıç, "Biz burada ölüm kalım halinde birbirimizi yerken sanki biz burada film çeviriyoruz, millet de bizi seyrediyor. O duruma geldik yani" diye konuştu.

Kaynak: İHA