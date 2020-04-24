Site bahçesinde çocuklarla halaya tepki
SAMSUN'da, bir sitenin bahçesinde 2 kişinin, yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
24.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:48
SAMSUN'da, bir sitenin bahçesinde 2 kişinin, yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün çekilen görüntülerde, 2 kişi, yaklaşık 15 çocukla birlikte site bahçesinde halay çekiyor. Koronavirüs salgınına rağmen yan yana çekilen halayın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Kaynak: DHA