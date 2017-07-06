Site Bahçesinde 1.5 Metrelik Yılan Yakalandı
TOKAT'ın Zile ilçesinde site bahçesine giren 1.5 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
TOKAT'ın Zile ilçesinde site bahçesine giren 1.5 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Belediye Evleri önündeki bahçede yılan görenler Zile Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Gelen itfaiye ekibi, tutucu aparat yardımıyla yakaladı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra çuvala konularak götürülüp doğaya bırakıldı.
- Tokat